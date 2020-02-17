В МИД России назвали «реальные угрозы» для НАТО

Североатлантический альянс НАТО наращивает свое присутствие у границ России, в то время как реальные угрозы блоку исходят с южной периферии. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

В интервью РБК он подчеркнул, что безопасности без России быть не может, а безопасность против России не получится.

«Это абсолютно бессмысленное занятие [наращивание сил НАТО на восточном фланге], когда реальных угроз в этом регионе нет, когда все риски безопасности находятся на южной периферии. Вместо того, чтобы объединять усилия в борьбе с этими совместными рисками [на юге], продолжается эта мини — холодная война», — сказал он.

Грушко подчеркнул, что альянс заморозил все проекты по сотрудничеству, которые реально улучшали безопасность не только стран-членов Совета Россия-НАТО, но и общественности этих стран.

Президент Литвы Гитанас Науседа назвал войска США сильным сдерживающим фактором для России. На Мюнхенской конференции по вопросам безопасности он подчеркнул важность максимальной готовности сил НАТО и совместных учений с армией Литвы.