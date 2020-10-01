В МИД РФ заявили об «угрозе обрушения» отношений России и Германии

Отношения Берлина и Москвы всегда были непростыми. В последнее время они проходят очередные испытания на прочность. Над ними сейчас нависла «угроза обрушения». Об этом заявил заместитель третьего европейского департамента МИД России Олег Красницкий.

«Был период эрозии в их состоянии. Вызван он был разногласиями геополитического и стратегического характера, а также разными подходами по ряду актуальных международных проблем», — приводит «Интерфакс» слова Красницкого на дискуссионном форуме «Вехи германо-советских взаимоотношений».

Дипломат подчеркнул, что сейчас с Россией хотят снова вести диалог с позиции силы, как это было во времена СССР, однако под нажимом наша страна ни на какие уступки не пойдет. Красницкий уверен, что сейчас очень важно «не хлопать дверью», и выразил надежду, что России и Германии удастся найти общий язык в политике, как это сейчас происходит в экономической, научной, гражданской и других сферах.

Ранее глава МИД Германии Хайко Маас во время выступления на 75-й сессии Генассамблеи ООН обвинил Москву в нарушении запрета на применение химического оружия в ситуации с Алексеем Навальным. В Министерстве иностранных дел РФ назвали это заявление провокационным.