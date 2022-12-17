Мир 17 декабря 2022, 04:57 В МИД РФ заявили, что ЕС «пилит сук, на котором сидит» Дипломат Пилипсон: неспокойная обстановка в ЕС является результатом мер против России РИА «Новости»

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Тяжелая обстановка в энергетике Европы не мешает Брюсселю «пилить сук, на котором он сидит», заявил ТАСС директор четвертого европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон.

«Непростая обстановка в энергетической сфере во всей Европе, включая Балканы, — логичный результат незаконных односторонних решений Запада в отношении России», — подчеркнул высокопоставленный российский дипломат.

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Однако в Европе все еще есть государства, которые руководствуются собственными интересами. К этому числу относится Сербия. Именно поэтому Россия на уровне профильных ведомств обсуждает с Сербией вопросы поставок энергоресурсов.

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Независимого политического курса стараются придерживаться и в Венгрии. Будапешт неоднократно выступал против военной поддержки Украины. В связи с этим Брюссель был вынужден надавить на венгерские власти путем отзыва 6,3 миллиарда евро. Руководство Евросоюза фактически заставляет страны принимать выгодные для него решения.