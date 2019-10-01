В МИД РФ позитивно оценили согласования «формулы Штайнмайера»

В Москве рассчитывают, что согласование контактной группой «формулы Штайнмайера» и разведения сил и средств на юго-востоке Украины поспособствует дальнейшей реализации минских соглашений, заявили в МИД России.

«Позитивно оцениваем согласование контактной группой механизма введения особого статуса Донбасса и разведения сил и средств в указанных районах», — цитирует «Интерфакс» слова официального представителя МИД России Марии Захаровой.

«Формулу Штайнмайера» включат в закон об особом статусе Донбасса — Зеленский Подробнее

На Смоленской площади подчеркнули, что надеются на то, это, в свою очередь, создаст соответствующую атмосферу для дальнейшей реализации Минских договоренностей.

Украинский президент Владимир Зеленский 1 октября сообщил, что участники переговорного процесса по урегулированию конфликта в Донбассе согласовали представленный Киевом текст «формулы Штайнмайера».

Глава Украины уточнил, что закон об особом статусе Донбасса действует до 31 декабря, и соответствующий закон Верховная рада примет до конца года после обсуждения с общественностью.

«Формула Штайнмайера» определяет механизм закрепления за Донбассом особого статуса, возможной амнистии и выборов в самопровозглашенных республиках. Согласно документу, в день голосования на временной основе начнет действовать закон об особом статусе территорий.

После подтверждения со стороны ОБСЕ легитимности выборов он вступит в силу на постоянной основе. Свое название формула получила по имени действующего президента Германии, в прошлом главы МИД этой страны Франка-Вальтера Штайнмайера.