Главной целью усилий Запада, который активизировал усилия по очернению работы российских инструкторов в Центральноафриканской Республике (ЦАР), является желание обосновать попытки вмешательства США и их союзников во внутренние дела страны. Предпринимаются они с целью смены неугодного им режима.

Об этом говорится в комментарии МИД РФ, опубликованном ТАСС. В министерстве предположили, что западной прессе не нравится тот факт, что во многом благодаря российским инструкторам в ЦАР происходит нормализация обстановки. Эксперты повышают боеспособность национальной армии и стражей правопорядка.

«Очередным пропагандистским залпом» назвали в ведомстве информацию, распространенную телекомпанией CNN. В ней идет речь о преступлениях, якобы совершенных россиянами против мирных жителей республики.

«Вновь в ход пошли сенсационные „факты“ о российских „наемниках из ЧВК Вагнера“, совершивших „грабежи, убийства детей“ и прочие мыслимые и немыслимые деяния в отношении жителей страны», — говорится в комментарии МИД. При этом, никаких доказательств не было представлено. Читатели должны были поверить «на слово».

МИД России напомнил, что отечественные инструкторы находятся в ЦАР по просьбе руководства республики. Никто из них не принимает участия в боевых действиях.

В ответ на заявление ведущего телеканала Fox News Такера Карлсона, что его прослушивала разведка, официальный представитель МИД России Мария Захарова порекомендовала американцам переключиться с «русской угрозы» на НЛО.