В МИД РФ не стали связывать программу Малахова и отношения с Киргизией

МИД России сообщил, что двусторонние связи с Киргизией не имеют отношения к программе Андрея Малахова. Ведомство уточнило, что представителей посольства не вызывали в дипмиссию Киргизии из-за заявления ведущего.

Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на Telegram-канал министерства.

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«Точка зрения Андрея Малахова — это мнение журналиста, его личный взгляд на ситуацию. Рекомендуем посольству Киргизии в Москве воспользоваться законом страны пребывания о СМИ в части права на ответ», — сказано в сообщении МИД России.

Причиной заявления ведомства стала передача «Прямой эфир», в которой ее ведущий Андрей Малахов предположил, что сын миллиардера Владимира Маругова Александр погиб в аварии, которая могла быть подстроена водителем такси Исламбеком Акбаровым. Малахов отметил, что водитель мог соблазниться денежным вознаграждением из-за плохого экономического состояния Киргизии. В МИД республики были возмущены этим заявлением и сочли его некорректным.

Ведущий получил более 20 тысяч откликов на свое заявление и утверждает, что был этим удивлен.

Он сообщил, что не хотел никого оскорбить, тем более, что над его передачей работают люди более десяти национальностей.