В МИД РФ не исключили военный сценарий отношений с Западом

В настоящее время Запад имеет возможность серьезно отнестись к предложениям РФ по гарантиям безопасности в Европе, либо ему придется иметь дело с военно-технической альтернативной. Об этом в эфире YouTube-канала «Соловьев Live» заявил заместитель главы российского МИД Александр Грушко.

Ранее РФ обнародовала проекты доковоров с США и НАТО. В документы, в частности, включены положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и об отказе от расширения НАТО на восток, включая республики бывшего СССР.

Грушко напомнил о выступлении российского президента, в ходе которого Владимир Путин рассказал о разработанных в РФ передовых системах вооружения.

«Помните, как выступал Владимир Владимирович и говорил: мы много раз предупреждали, нас не слышали, вот, теперь послушайте, и был дан брифинг относительно тех систем, которые мы разработали. Вот, я думаю, что вот это они должны понимать — что у них есть два пути: первое, это по-серьезному отнестись к тому, что мы положили на стол, либо, вот, иметь дело с военно-технической альтернативой», — подчеркнул замглавы МИД.

Он также отметил, что РФ имеет достаточно технических возможностей для обеспечения своей военной безопасности и этот факт признают западные партнеры.

«Потому что-то, чем они занимаются в НАТО, они как раз пытаются сейчас нейтрализовать те наши преимущества, которые они видят», — пояснил Грушко.

Ранее сенатор Алексей Пушков заявил о том, что Североатлантический альянс ведет подготовку к военным действиям с Россией. По словам члена Совфеда, явным признаком планирования войны с Россией является появление сил НАТО на границе Украины.