Власти США хотят расширить роль НАТО на мировой арене и сделать из альянса глобального жандарма, чтобы не допустить увеличения влияния России в Африке. Об этом РИА «Новости» сообщил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

«США хотят глобализировать альянс, поручив ему функции, которые выходят далеко за зону изначальной ответственности», — сообщил он.

Глушко считает, что отголоски амбиций НАТО до сих пор ощущают такие страны континента, как Сирия, Ливия и Ирак. По его мнению, из-за альянса они потеряли свою государственность.

«В результате интервенций НАТО эти страны стали прибежищем для террористов», — заключил дипломат.

Ранее обозреватель Робби Грамер сообщал, что попытки США и Европы изолировать Россию от остального мира не нашли поддержки у африканских стран.