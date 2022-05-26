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    26 мая 2022, 11:00

    МИД рассказал о планах США сделать НАТО мировым жандармом

    Замглавы МИД РФ Глушко сообщил о планах США сделать НАТО мировым жандармом

    Максим Зинкин

    Власти США хотят расширить роль НАТО на мировой арене и сделать из альянса глобального жандарма, чтобы не допустить увеличения влияния России в Африке. Об этом РИА «Новости» сообщил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

    МИД рассказал о планах США сделать НАТО мировым жандармом

    «США хотят глобализировать альянс, поручив ему функции, которые выходят далеко за зону изначальной ответственности», — сообщил он.

    Глушко считает, что отголоски амбиций НАТО до сих пор ощущают такие страны континента, как Сирия, Ливия и Ирак. По его мнению, из-за альянса они потеряли свою государственность.

    «В результате интервенций НАТО эти страны стали прибежищем для террористов», — заключил дипломат.

    Ранее обозреватель Робби Грамер сообщал, что попытки США и Европы изолировать Россию от остального мира не нашли поддержки у африканских стран.