В МИД пообещали ответить Европе в случае санкций против «Аэрофлота»

Россия ответит на санкции европейских властей против компании «Аэрофлот». Об этом публично предупредил заместитель главы МИД Александр Грушко в интервью для РИА «Новости».

«Конечно, реакция последует какая-то. Но мы вообще ничему не удивляемся, потому что впечатление таково, что Евросоюз на любые международные проблемы вместо того, чтобы вступать в диалог с теми, кого это реально касается, предпочитает сразу хвататься за санкционную дубину и бездумно ею размахивать», — выразился дипломат.

Он добавил, что для решения мировых проблем, в том числе касающихся беженцев из Белоруссии, нужно не вводить ограничения, а вступать в диалог. При этом санкции он посчитал не спасительной, а разрушительной мерой, ухудшающей ситуацию.

Ранее в Евросоюзе сообщили, что могут наложить запреты на действия российской и турецкой авиакомпаний из-за миграционного кризиса на границе Польши, от чем написало издание Bloomberg.