Европейская безопасность и солидарность будет подорвана из-за строительства газопровода «Северный поток — 2». Такое мнение высказал министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович.

«Газопровод будет иметь отрицательные политические и экономические последствия для ЕС и усилит нашу зависимость от ненадежного поставщика — „Газпрома“», — заявил министр РБК.

Он считает, что строительство газопровода не расширит для Европы возможности: не увеличится ни количество поставщиков, ни само число поставок. Чапутович не стал отвечать на вопрос о том, продлит ли Варшава контракт с Москвой о транзите газа. По его словам, Польша готова к провалу переговоров.

Действующий договор на транзит газа между странами истечет в мае 2020 года. Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов не стал комментировать ситуацию.

Польша, так же как США и Украина, выступает против строительства «Северного потока — 2». В конце 2019 года начали действовать санкции против проекта. Они не разрешают иностранным компаниям давать суда для строительства газовой трубы. Главным защитником проекта в Европе выступает Германия.

«Северный поток — 2» в итоге должен представлять собой две нитки газопровода, протянутые по дну Балтийского моря. Они пройдут по территориям России, Финляндии, Германии, Швеции и Дании. Все эти страны разрешили строительство.

Газопровод планировали запустить в 2019 году. Но после введения санкций сроки отодвинули. Проблемы возникли с прокладкой труб. Швейцарский подрядчик Allseas заявил, что больше не будет работать над проектом. Президент России Владимир Путин заявил, что Россия готова самостоятельно закончить строительство. Теперь «Северный поток — 2» хотят открыть до конца 2020 года.

В марте стало известно, что немецкие экологи выступили против строительства газопровода. Они заявили, что нужно проверить, не нанесет ли проект ущерб окружающей среде.