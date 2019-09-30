В МИД оценили новые антироссийские санкции США

В российском внешнеполитическом ведомстве также добавили, что «антироссийский выпад не останется без ответа».

США призвали выбрать между санкциями и ООН Подробнее

Под санкции попали произвольно выбранные россияне, а также гражданка Тайваня, коммерческие организации, зарегистрированные на Сейшельских островах, в Чехии, а также несколько морских и воздушных судов, отметили в МИД РФ.

Кроме того, в ведомстве выразили непонимание, что именно заставило американских бюрократов объединить всех вышеперечисленных в один список, и какое отношение теплоходы и самолеты имеют, как утверждается, к вмешательству в американские выборы.

«Одновременно призываем американских политиков прекратить бестолковые игры в санкции, результат которых равен нулю, вернуться на позиции здравого смысла», — цитирует «Газета.ru» сообщение МИД.

Кроме того, в ведомстве уточнили, что против некоторых лиц санкции «вводятся уже по второму и третьему кругу».