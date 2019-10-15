В МИД надеются, что сирийцы договорятся с курдами и турками

Сирийская и турецкая армии не должны столкнуться из-за начала операции Анкары. Сейчас решается вопрос о поиске необходимых подходов, чтобы не допустить конфликт сторон. Об этом сообщил замглавы МИД России Михаил Богданов.

«Мы, конечно, надеемся, что никаких столкновений не должно быть. Наоборот, идут контакты с тем, чтобы выработать какие-то подходы в соответствии с нормами и принципами международного права», — цитирует Богданова «Интерфакс».

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Он также отметил, что выбранные методы должны будут учитывать законные интересы всех сторон, которых касается турецко-сирийский вопрос.

Замглавы российского МИД не стал комментировать, станет ли Россия посредником между сирийской стороной и курдами. При этом он заверил, что после появления официальной информации будут известны ответы на все вопросы.

«Мы надеемся, конечно, что договорятся. Должны договориться все между собой — сирийцы с курдами, сирийцы с турками», — продолжил он.

Операцию под названием «Источник мира» развернули 9 октября после заявления президента Турции Реджепа Эрдогана. Военные действия проходят на севере Сирии и направлены на борьбу с курдскими боевиками и террористами группировки ИГ*.

*ИГ — террористическая организация, запрещенная в России и других странах мира.