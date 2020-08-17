Британского расиста нокаутировали в метро. Видео

В Сети появилось шокирующее видео, на нем чернокожий мужчина отправляет в нокаут расиста, который выкрикивал оскорбления в адрес пассажиров метро. Белый лондонец упал и потерял сознание.

Как стало известно Daily Mail, белый мужчина в синей футболке и бежевых шортах начал цепляться к компании чернокожих парней, ехавших с ним в одном вагоне лондонской подземки. Он кричал им: «Это мой дом! А вы возвращайтесь!». Когда афробританцы поинтересовались куда, он ответил: «Вы знаете!». Очевидно расистские тирады удивили других пассажиров, и они вслух начала предполагать, что видимо, этот мужчина самоубийца.

Пассажиры спросили мужчину, как его зовут, но тот выкрикнул в ответ: «Да ты же черный!». Одна из женщин поинтересовалась, что означает его поведение, и получила матерную отповедь.

Белый мужчина вел себя неадекватно, раскачивался на поручнях вагона и напевал что-то вроде «вы мои домашние животные».

«Я думаю, он ищет смерти. Он хочет, чтобы кто-нибудь врезал ему по башке», — сказал во время записи человек, который снимал эту сцену.

Когда чернокожие лондонцы пошли к выходу, что крикнул им вслед: «Валите!». Тогда один из них повернулся и нокаутировал скандалиста. Белый мужчина потерял сознание и упал на пол.

Половина вагона зааплодировала, остальные под крики «не смейте помогать расисту!», и «он это заслужил!», начали проверять пульс пострадавшего.

Британская транспортная полиция и служба скорой помощи Лондона сообщили изданию, что им не поступала информация об этом инциденте. В каком состоянии и где находится нокаутированный мужчина, неизвестно.

Видеозапись инцидента набрала в Twitter 25 тысяч просмотров, в Instagram — 194 тысячи просмотров.

Накануне немецкая торговая марка Knorr во избежание скандалов на почве расовой дискриминации объявила, что переименовала «Цыганский соус» на «Соус с паприкой по-венгерски».