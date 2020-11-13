«В меня стреляли»: Лукашенко рассказал о покушении

На первых выборах президента Белоруссии на жизнь Александра Лукашенко покушались. Кроме того, политика предлагали устранить его конкуренту Вячеславу Кебичу, который в 1994 году занимал пост председателя Совета министров.

«Вы хоть знаете, что в меня на первых выборах стреляли? Но я не плакался. И не ходил и не рассказывал. Когда стал президентом, мне принесли документы: надо расследовать. Я говорю: положите в архив КГБ. Я даже не стал расследовать эти случаи. Сейчас эти документы где-то пылятся в КГБ», — рассказал Лукашенко. Ролик с интервью показал телеканал ОНТ.

По словам белорусского лидера, в 1994 году он узнал, что к Кебичу пришли так называемые доброжелатели. Эти люди предложили вариант с убийством Лукашенко. Они хотели расстрелять машину Кебича, чтобы тот остался жив, а президент погиб.

Лукашенко подчеркнул, что так как он вместе с Кебичем был «в альтернативе нацменам», все предлагалось свалить на националистов Зенона Позняка и Станислава Шушкевича. Такой вариант глава Белоруссии назвал реальным, так как никто бы не стал разбираться в ситуации.

«Кебич на это не пошел, за что я его всю жизнь ценю, хоть он был моим альтернативным жестоким кандидатом, поддерживаемый Россией тогда и так далее. Я его ценил, ценю и каждый фактически месяц интересуюсь состоянием здоровья его… Всегда его поддерживал. Он на это не пошел», — заключил Лукашенко.

Выборы первого президента прошли в Белоруссии 23 июня 1994 года. Тогда в первом туре Лукашенко получил 44,82% голосов, Кебич — 17,33%. Во втором туре Лукашенко обошел соперника с 80,34% голосов.