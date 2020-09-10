В Мексике обезглавили репортера

Издание Diario el Mundo сообщило, что 40-летний журналист Хулио Вальдива Родригес был найден мертвым и обезглавленным в мексиканском штате Веракрус в местечке Тесонаме.

В опубликованном в Twitter сообщении газеты сказано, что тело Родригеса нашли на железнодорожных путях в гористой местности.

Государственная комиссия по вопросам поддержки и защиты журналистов осудила преступление и потребовала от компетентных органов провести расследование до выяснения обстоятельств дела.

«К сожалению, сегодня днем было найдено обезглавленное тело журналиста Хулио Вальдивиа, который писал криминальную хронику. Находка была сделана между железнодорожными путями в общине Моцоронго, где также был найден его мотоцикл», — говорится в сообщении.

Источник фото: Twitter

Тело и синий мотоцикл с логотипом издания обнаружили местные жители. СМИ сообщили, что был инсценирован несчастный случай, якобы журналист попал под поезд. Но криминалисты сразу же исключили эту возможность. По их мнению, речь идет об убийстве.

Прокуратура уже начала расследование этого дела.

Штат Веракрус считает самым опасным для сотрудников СМИ. За 20 лет здесь было убито 29 журналистов. Последний инцидент произошел 31 марта этого года, когда была застрелена репортер из Diario de Xalapa Мария Елена Ферраль. В 2020 году это четвертый случай убийства журналистов в регионе.