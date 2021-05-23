В Мексике арестовали 72-летнего серийного убийцу

В мексиканском муниципалитете Атисапан-де-Сарагоса за убийство 34-летней Рейны Родригес был арестован 72-летний мужчина. Женщина исчезла 13 мая. При обыске в его доме были обнаружены многочисленные человеческие останки. Андрес «Эль-Чино», как его прозвали в городе, признался в убийствах по меньше мере 30 человек, совершенных за последние два десятилетия.

Полиция считает, что пожилой мужчина зарезал Рейну Гонсалес и расчленил ее тело, пишет El Pais. Оперативники нашли в его доме удостоверения личности, одежду, сумки, скальпы и черепа жертв убийцы разных лет. Возможно, он частично съедал их останки. Полиция нашла мачете и лобзик, а также аудиозаписи более десятка убийств.

Андрес признался в 30 убийствах, но количество жертв по делу еще не определено. Потребуется проведение ДНК-экспертизы, чтобы определить точное число убитых женщин.

Его последняя жертва мать-одиночка Рейна Гонсалес владела небольшим магазином сотовых телефонов рядом с его домом. Соседи утверждают, что Эль-Чино каждый день заходил к ней, и даже приносил еду.

Полиции удалось выйти на убийцу, когда стало известно, что перед тем, как исчезнуть, Гонсалес отправилась в дом Эль-Чино. Она собиралась вместе с ним съездить в центр Мехико, чтобы закупить товары для ее магазина.

Известно, что арестованный мужчина никогда не был женат. Из родных у него осталась сестра, которая давно в с ним вместе не живет.

Психолог Наталия Невярович заявила, что люди очень любят смотреть телевизионные программы и сериалы про маньяков и серийных убийц потому, что в такие моменты они чувствуют себя в безопасности. Получается тот же эффект, что у детей, которые слушают страшилки.