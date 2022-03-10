Как минимум 400 тысяч мирных жителей на данный момент находятся в Мариуполе. Об этом заявил заместитель начальника управления Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) Эдуард Басурин в эфире телеканала «Россия-24».

«По моим подсчетам, это минимум 400 тысяч. Это в Мариуполе. Если они изъявят желание, поверьте, мы найдем средства и способы. Плюс помощь, которая от Российской Федерации, потому что граница от Российской Федерации там 40 километров, от того места, где есть у нас эвакуационный лагерь», — приводит его слова ТАСС.

Басурин отметил, что в случае «гранидиозного наплыва» мирных жителей из Мариуполя представители ДНР обратятся к российской стороне за помощью, добавив, что пока власти ДНР справляются с этим своими силами.

Он также отметил, что, украинские националистические батальоны не смогут уйти из Мариуполя — им придется сдаться или умереть.

«Оттуда вытеснять их некуда, если только в море», — сказал представитель ДНР.

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил ранее, что ситуация с эвакуацией из Мариуполя гражданских лиц остается сложной, несколько сотен тысяч человек используются бойцами нацбатальонов в качестве «живого щита».