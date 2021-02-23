В Маппет-шоу нашли «негативные стереотипы»

Стриминговый сервис Disney Plus добавил предупреждение о негативном контенте в начало 18 эпизодов «Маппет-шоу», которое транслируется на платформе с 19 февраля. Зрителей сообщили, что программа включает в себя негативное изображение людей или культур.

Как сообщило ВВС, сервис не стал удалять серии полностью даже после решение консультативной комиссии, что многие моменты шоу можно считать оскорбительными. Заявление об отказе от ответственности было добавлено к каждому из эпизодов по разным причинам, включая тот, где певец Джонни Кэш поет перед флагом Конфедерации.

В заявлении Disney сказано: «Вместо того, чтобы удалять этот контент, мы хотим признать его вредное воздействие, извлечь из него уроки и сделать выводы, чтобы вместе создать более инклюзивное будущее».

Негативно изображены в шоу были коренные американцы и выходцы с Ближнего Востока. Также из последнего сезона «Маппет-шоу» были полностью исключены две серии, в которых занят актер Крис Лэнгхем, в 2007 году осужденный на 10 месяцев тюрьмы за скачивание из интернета непристойных роликов с детьми.

В январе 2021 года Disney+ из-за «расовых стереотипов» запретил зрителям младше семи лет смотреть мультфильмы «Аладдин», «Питер Пэн», «Леди и бродяга», «Книга джунглей», «Аристократы» и «Дамбо».