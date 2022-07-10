«Наши „Тигры“ уже в США». Модель российского бронемобиля обнаружили в магазине в Штатах

На полках детских магазинов в США среди игрушечных Maserati, BMW и Porsche заметили модельку российского бронеавтомобиля «Тигр». «Русские идут», — шутят в Telegram.

Бронеавтомобили были приняты на вооружение ВС РФ уже несколько лет назад, их использовали в Сирии, когда президент этой страны Башар Асад попросил Россию помочь республике уничтожить оставшихся террористов.

Теперь «Тигры» применяют в ходе спецоперации. Машины имеют третий уровень баллистической защиты. Недавно такой бронеавтомобиль сохранил жизнь нескольким российским военным после наезда на украинскую мину. Никто из экипажа не пострадал.