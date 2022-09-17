Подсветку Лувра и Версальского дворца начнут отключать раньше из экономии | 360°

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Подсветку Лувра и Версальского дворца начнут отключать раньше из экономии

Глава Минкульта Франции Абдул-Малак: в Лувре из экономии начнут раньше выключать подсветку

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В Версальском дворце и Лувре решили раньше обычного выключать вечернюю подсветку. Меру приняли в целях экономии электричества перед предстоящей зимой, заявила министр культуры Франции Рима Абдул-Малак в эфире телеканала France 2.

«С нашей стороны мы хотим начать более раннее отключение подсветки Лувра уже с этого вечера. Вместо 01:00 подсветка пирамиды будет выключаться в 23:00», — отметила она.

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Абдул-Малак добавила, что со следующей недели подсветка фасада Версаля будет гаснуть в 22:00 вместо 23:00.

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По словам министра, дело не только в экономии электроэнергии, но и в самом символизме этой меры для подачи примера населению.

Глава ведомства подчеркнула, что важно мобилизовать французских граждан, показать, как действовать в рамках «экологического перехода» в музеях, в театрах и других культурных учреждениях страны.

Эйфелеву башню накануне стали также выключать раньше положенного времени. Продолжительность работы тысячей лампочек и прожекторов сократили на час, сообщило РИА ФАН.

Электричество

Франция

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