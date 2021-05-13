Канцлер Австрии не намерен уходить в отставку из-за обвинений в ложных показаниях

Канцлер Австрии Себастьян Курц не намерен уходить в отставку и не давал ложных показаний на слушаниях спецкомитета парламента по расследованию дела «Ибица-гейт». Об этом он рассказал в интервью газете «Хойте». В 2020 году на слушаниях, о которых идет речь, рассматривался вопрос назначения руководства одного из государственных холдингов.

«Я не вижу причин для отставки. Я считаю, что есть еще много дел. Меня выбрали избиратели, я продолжу непоколебимо делать мою работу», — сказал Курц. Его слова приводит ТАСС.

По его словам, выдвинутые обвинения со стороны оппозиции для него неприятны, но он привык к встречному ветру. Он добавил, что до сих пор все обвинения, которые звучали, оказывались ложными.

Как обратил внимание Курц, «речь идет не об обвинениях в коррупции, это обвинение в ложном заявлении на спецкомитете». Курц также сказал, что не врал в июне 2020 года на заседании парламентского комитета.

«Нет, определенно нет. Я на комитете по расследованию всегда пытался говорить не только правду, но и делился с комитетом всеми моими воспоминаниями», — отметил канцлер.

Многие рассматривавшиеся тогда темы относились к событиям прошлых лет, отметил Курц. Он сказал, что для него важно подчеркнуть, что в спецкомитете была атмосфера, «при которой „Новая Австрия“ и социал-демократы осознанно пытались работать с помощью наводящих вопросов и ложных утверждений, когда каждое слово переворачивается, а затем немедленно следуют обвинения».

Представители следствия, по словам Курца, еще не проводили с ним беседу по выдвинутым подозрениям. Пока он только проинформирован о подаче заявления в прокуратуру, и заведенном расследовании. Курц выразил надежду на то, что у него позднее появится возможность представить свое видение дела перед судьей.

По словам австрийского канцлера, он знает, что в комитете по расследованию есть обязанность говорить правду, поэтому для него «всегда было предельно ясно, что там надо говорить правду». Все остальное для него было не просто немыслимо, но и неразумно.

Отвечая на вопрос о том, ожидает ли он обвинительного приговора, Курц отметил, что не может это представить.

«Ибица-гейт» — крупный политический скандал в Австрии, развернувшийся в 2019 году после публикации ролика с участием экс-вице-канцлера страны Хайнца-Кристиана Штрахе. На видео политик якобы договаривался о методах вмешательства в выборы 2017 года и обсуждал ограничение свободы СМИ. В ходе дальнейших разбирательств Штрахе ушел в отставку. За ним последовало все правительство во главе с Себастьяном Курцем, который затем снова занял пост канцлера по итогам досрочных выборов в парламент.

Спецкомиссия с конца мая 2019 года пытается установить авторов и заказчиков скандальной видеозаписи. Австрийская прокуратура по расследованию экономических и коррупционных преступлений заподозрила Курца в даче ложных показаний.