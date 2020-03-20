В Лондоне активизировались мародеры из-за коронавируса

В данный момент некоторые супермаркеты по всей стране полностью опустошены. Население, обеспокоенное последними новостями о распространении нового типа коронавируса, хочет скупить как можно больше продовольствия про запас.

При этом власти пытаются успокоить народ и уверяют, что никакого дефицита нет, поэтому британцам не стоит запасаться продуктами. Такая напряженная ситуация спровоцировала несколько случаев мародерства.

Шесть «разбойников» уже попытались утащить из магазина алкогольные напитки под верхней одеждой. Когда продавцы предприняли попытку их остановить, мародеры разозлились и, сбегая, разбили витрину. Весь инцидент зафиксировала камера.

Правоохранительные органы уже задержали грабителей. Этот случай не единичный в Великобритании — полиция провела еще четыре аналогичных ареста.

Ранее британского школьника отстранили от занятий за то, что он спекулировал на продаже антисептика для своих одноклассников.