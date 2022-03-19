В ЛНР заявили об обнаружении захоронений химических веществ у реки Северский Донец

В ЛНР заявили, что получили подтверждение о том, что на протяжении последних восьми лет Украина применяла химическое оружие. Об этом заявила руководитель специальной комиссии ЛНР по фиксации преступлений военно-политического руководства Украины и вооруженных формирований Украины.

«Военные республики обнаружили, предположительно, захоронения химических опасных веществ возле реки Северский Донец, вблизи газовой станции, при взрыве которой детонация этого химического вещества привела бы к катастрофическим последствиям», — подчеркнула глава комиссии.

По ее словам, сейчас, когда каждый день освобождаются новые территории и населенные пункты ЛНР, комиссия имеет возможность получать подтверждения уже имеющейся информации, а также фиксировать преступления, которые совершали ВСУ на протяжении всего этого времени.

«В нашем распоряжении есть много различной документации, которая была изъята из расположений ВСУ, которые они покидали в спешном порядке при отступлении. Вся эта документация подтверждает, что были целенаправленное уничтожение мирного населения, целенаправленные артиллерийские удары по гражданским объектам», — сказала она.

В комиссии добавили, что сейчас ожидают любой провокации со стороны ВСУ. Такой вывод сделали на основе анализа тех фактов, которые открываются в городах Рубежное и Попасное, которые сейчас уже частично освобождены НМ ЛНР.

«Люди свидетельствуют о том, что ВСУ применялась тактика живых щитов и метод тотальной и агрессивной войны по отношению к мирным населенным пунктам», — заключила руководитель комиссии.