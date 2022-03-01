В ЛНР сообщили об освобождении 15 населенных пунктов
Народная милиция ЛНР сообщила об освобождении 15 населенных пунктов
Народная милиция ЛНР заявила, что от украинских военных освобождены еще 15 населенных пунктов. Об этом говорится в публикации в Telegram-канале ведомства.
«Народная милиция продолжает освобождать оккупированную Киевом территорию», — сказано в сообщении.
Подразделениями оборонного ведомства от украинских военных освободили населенные пункты Артема, Путилино, Широкий, Теплое, Верхнетеплое, Нижнетеплое, Шульгинка, Плотина, Бахмутовка, Петровка, Герасимовка, Малиновое, Верхняя Ольховая, Нижняя Ольховая, Камышное, отметили в ведомстве.
Ранее 1 марта мэр Горловки Иван Приходько сообщил о том, что в результате обстрелов пострадали трое мирных жителей. Также стало известно о повреждении пяти многоквартирных домов.