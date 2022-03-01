В ЛНР сообщили об освобождении 15 населенных пунктов

Народная милиция ЛНР заявила, что от украинских военных освобождены еще 15 населенных пунктов. Об этом говорится в публикации в Telegram-канале ведомства.

«Народная милиция продолжает освобождать оккупированную Киевом территорию», — сказано в сообщении.

Подразделениями оборонного ведомства от украинских военных освободили населенные пункты Артема, Путилино, Широкий, Теплое, Верхнетеплое, Нижнетеплое, Шульгинка, Плотина, Бахмутовка, Петровка, Герасимовка, Малиновое, Верхняя Ольховая, Нижняя Ольховая, Камышное, отметили в ведомстве.

Ранее 1 марта мэр Горловки Иван Приходько сообщил о том, что в результате обстрелов пострадали трое мирных жителей. Также стало известно о повреждении пяти многоквартирных домов.