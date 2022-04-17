Захваченные трофеи националистов в ЛНР показали на видео

Украинские военнослужащие, спешно покидая свои позиции в Луганской Народной Республике, оставляют целые арсеналы элитного вооружения. Видео показал Telegram-канал RT.

Республиканским войскам от националистов достались чешские, шведские, американские и польские гранатометы.

«Целый склад затрофеили. Применяем», — сообщил полковник ЛНР Владимир Полуполтинных.

Также националисты оставляют на поле боя советскую тяжелую технику, которая при необходимости чинится и вновь отправляется в бой.

«Это танки БМП-1, БМП-2, Т-34. Все идет в ход, все используем», — добавил военный.

Ранее глава Чеченской республики Рамзан Кадыров сообщал о ряде успешных атак на позиции националистов в ЛНР.