В ЛНР назвали число мирных жителей, погибших с середины февраля

Свыше 760 обстрелов территории Луганской Народной Республики со стороны украинских вооруженных сил зафиксировали в период с 17 февраля по 31 марта. За это время погибли 12 мирных жителей. Об этом сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

За шесть недель в ЛНР зафиксировали 769 обстрелов с применением тяжелого вооружения. Украинские войска за это время выпустили 7751 боеприпас различного калибра, в том числе ракеты тактического комплекса «Точка-У», «Град», РСЗО БМ-21, БМ-27 «Ураган».

«Жертвами агрессии ВФУ (военных формирований Украины) <…> стали 27 мирных жителей, из них 12 погибших, <…> 15 человек получили ранения, в том числе трое детей», — сказано в сообщении представительства в Telegram.

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации России на Украине 24 февраля. Ее целью он назвал защиту жителей Донбасса, которые в течение восьми лет подвергались геноциду и издевательствам. Также лидер государства заявил, что российские силы планируют провести демилитаризацию и денацификацию Украины.