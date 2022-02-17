Зеленский заявил о готовности к переговорам с Россией «в любом формате»

Украина примет любой формат переговоров с Россией, если это поможет установить мир. Но пока на все предложения Киева никакой готовности начать диалог Кремль не показал. С таким заявлением выступил президент Украины Владимир Зеленский во время поездки в Донбасс. Текст заявления опубликовала его пресс-служба.

Зеленский заявил, что Россия каждый раз публично говорит о деэскалации конфликта и выражает готовность к диалогу, но каждый раз на все предложения Украины реакции нет.

«Кроме публичной позиции, в реальности они не готовы с нами общаться, они не хотят», — пояснил Зеленский.

Президент Украины пояснил, что в Кремль отправляли официальные запросы, предлагали хотя бы телефонный разговор, но подтверждения этим предложениям так и нет.

Владимир Зеленский еще раз подчеркнул, что Украина готова к разговору. «Я готов на любой формат», — заявил он.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что Кремль получал запрос украинской стороны о переговорах лидеров двух стран. Он пояснил, что представители Зеленского настаивают на обсуждении проблемы Донбасса. На предложение России обсудить этот вопрос с самопровозглашенными народными республиками собеседники не отвечают.

«Мы говорим: „Слушайте, давайте вы с донбассцами будете говорить про Донбасс. У вас есть к нам вопросы по другим темам?“ Молчат», — привела слова Пескова «Российская газета».

Песков уже отмечал, что Кремль не понимает, какие вопросы Владимир Путин может поднять на встрече с Зеленским и какой результат должен быть у этих переговоров.

Переговоры лидеров России и Украины предложил провести президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он пояснил, что у него сохраняются партнерские отношения с обеими странами.