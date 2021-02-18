Стратегические бомбардировщики США перебросят в Норвегию «в любое время»

США допустили переброску своих стратегических бомбардировщиков B-1 в Норвегию. В Пентагоне могут продолжить дислоцирование «в любое время».

Начальник штаба ВВС США генерал Чарльз Браун рассказал об этом ТАСС на интернет-брифинге для журналистов. Он заметил, что сами самолеты и их оперативные группы способны действовать в любой точке.

«Можете ожидать, что мы будем направлять свои бомбардировщики [практически] в любую точку и в любое время. <…> Произойдет ли это вновь в Норвегии? Вероятно, есть хороший шанс [на это]. <…> Это может случиться в любое время», — заявил генерал.

Браун подчеркнул, что не назовет точных дат из соображений «конкуренции». Без этой информации потенциальным противникам Соединенных Штатов придется «ломать головы».

«В этом и заключается прелесть воздушной мощи — в способности действительно перемещаться в любую точку в любое время. Можете ожидать, что увидите дальнейшие вылеты [американских] бомбардировщиков по всему миру, чтобы так оно и было», — заметил начальник штаба американских ВВС.