В Ливане зафиксирован рекордный прирост случаев заражения COVID-19

В пострадавшем от взрывов Ливане за последние сутки было выявлено рекордное число заболевших новой коронавирусной инфекцией — 309 пациентов. Умерли семь человек. Медики утверждают, что страну накрыла вторая волна заболеваемости.

Об этом сообщило местное издание The Daily Star. После серии взрывов в столичном порту было приостановлено тестирование жителей на COVID-19. Система здравоохранения перегружена. Больницы и раньше работали с перебоями из-за большого числа инфицированных, сейчас к ним добавились многочисленные раненные.

По последним данным, получили травмы разной степени сложности более пяти тысяч человек, погибли — 158. Более 300 тысяч жителей Бейрута остались без жилья, ущерб от взрыва оценивается в три миллиарда долларов.

Прибывшие в Бейрут российские спасатели амбулаторно приняли 200 пострадавших от взрыва. Сотрудники Роспотребнадзора провели более 200 тестов на коронавирус.