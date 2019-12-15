  • В Ливане протестующие попытались взять здание парламента. Более 50 человек пострадали

    15 декабря 2019, 04:25

    Александра Каширина

    В Бейруте в ходе масштабных протестов, которые сотрясают страну середины октября, были госпитализированы 54 человека, пострадавшие в ходе столкновения демонстрантов с силовиками около парламента на центральной площади столицы. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на ливанский телеканал LBC.

    Полиция применила против демонстрантов слезоточивый газ. Протестующие собрались поздно вечером в субботу перед зданием парламента и пытались его захватить.

    За субботу, 14 декабря, это было не первое столкновение силовиков и протестующих. Ранее днем полиция столкнулась с митингующими, которые пытались прорваться к парламенту. Жестокое взаимодействие возобновилось, когда в город начали прибывать недовольные властью из других регионов, чтобы поддержать соратников.

    Ливанская армия направила в этот район подкрепление для полиции.

    Первые протесты начались 17 октября после введение налога на WhatsApp и другие мессенджеры, которые быстро переросли в масштабные демонстрации по всей стране с требованием улучшить условия жизни населения, борьбы с коррупцией и отставки правительства.

    Все это проходит на фоне сложного политического кризиса, начавшегося еще весной этого года, когда не удалось сформировать правительство из-за разногласий между сторонниками сближения с Сирией и прозападными политиками.

    Несмотря на отставку Саада Харири 29 октября, протесты не утихают. Более того, в последние демонстрациях участвует много женщин, выступающих за гендерное равноправие.