В Ливане протестующие попытались взять здание парламента. Более 50 человек пострадали

Полиция применила против демонстрантов слезоточивый газ. Протестующие собрались поздно вечером в субботу перед зданием парламента и пытались его захватить.

За субботу, 14 декабря, это было не первое столкновение силовиков и протестующих. Ранее днем полиция столкнулась с митингующими, которые пытались прорваться к парламенту. Жестокое взаимодействие возобновилось, когда в город начали прибывать недовольные властью из других регионов, чтобы поддержать соратников.

Ливанская армия направила в этот район подкрепление для полиции.

Первые протесты начались 17 октября после введение налога на WhatsApp и другие мессенджеры, которые быстро переросли в масштабные демонстрации по всей стране с требованием улучшить условия жизни населения, борьбы с коррупцией и отставки правительства.

Все это проходит на фоне сложного политического кризиса, начавшегося еще весной этого года, когда не удалось сформировать правительство из-за разногласий между сторонниками сближения с Сирией и прозападными политиками.

Несмотря на отставку Саада Харири 29 октября, протесты не утихают. Более того, в последние демонстрациях участвует много женщин, выступающих за гендерное равноправие.