Литва разрешила въезд в страну некоторым категориям россиян | 360°

Все новости

Мир

14 сентября 2022, 18:12

Российские пограничники не пострадали в инцидентах на границе Армении и Азербайджана

Подмосковье

14 сентября 2022, 18:06

Участники «Активного долголетия» побывали на фестивале танцев в Королеве

Реклама

Общество

14 сентября 2022, 18:00

Фейк: маленькая девочка стала жертвой изнасилования группой подростков

Общество

14 сентября 2022, 18:00

Помощь от неравнодушных людей. Организация «Вече» направила военно-гуманитарный груз для бойцов Донбасса

Подмосковье

14 сентября 2022, 17:58

Почти 200 детских площадок установят по программе губернатора в Подмосковье до конца года

Спецоперация

14 сентября 2022, 17:55

Кадыров признался в желании ввести военное положение в России

Подмосковье

14 сентября 2022, 17:52

Работу систем освещения проверят в городах Подмосковья

Власть

14 сентября 2022, 17:49

Труд сотрудников Роспотребнадзора заслужил уважения и признания — Путин

Спецоперация

14 сентября 2022, 17:48

«Мы  нигде и никогда не отступали». Кадыров рассказал о тонкой тактике российской армии

Мир

14 сентября 2022, 17:43

Литва разрешила въезд в страну некоторым категориям россиян

Власти Литвы установили категории граждан России, которые смогут попасть в страну

Читать 360tv в

Правительство Литвы установило, какие категории россиян смогут попасть в страну, несмотря на запрет на въезд, который начнет действовать 19 сентября. Об этом сообщили «Известия».

«Каждый пропуск в Литву граждан России будет оцениваться индивидуально. Мы сможем принять российских дипломатов, представителей оппозиции, работников компаний, осуществляющих перевозки в другие страны ЕС», — уточнили в пресс-службе литовского правительства.

Реклама

Впускать в страну будут и членов семей тех лиц, которые смогут представить действующий вид на жительство в странах — членах сообщества.

Реклама

Накануне парламент Литвы продлил режим чрезвычайного положения до 15 декабря и закрыл въезд для граждан России. За меру проголосовали 68 депутатов, 26 воздержались и пятеро высказались против. Теперь россияне не могут попасть в Литву, даже если у них есть действующая шенгенская виза.

Визы

Литва

Запреты

Евросоюз

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама