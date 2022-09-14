Литва разрешила въезд в страну некоторым категориям россиян | 360°

Мир 14 сентября 2022, 17:43 Поделиться Telegram

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Viber Литва разрешила въезд в страну некоторым категориям россиян Власти Литвы установили категории граждан России, которые смогут попасть в страну РИА Новости

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Правительство Литвы установило, какие категории россиян смогут попасть в страну, несмотря на запрет на въезд, который начнет действовать 19 сентября. Об этом сообщили «Известия».

«Каждый пропуск в Литву граждан России будет оцениваться индивидуально. Мы сможем принять российских дипломатов, представителей оппозиции, работников компаний, осуществляющих перевозки в другие страны ЕС», — уточнили в пресс-службе литовского правительства.

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Впускать в страну будут и членов семей тех лиц, которые смогут представить действующий вид на жительство в странах — членах сообщества.

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Накануне парламент Литвы продлил режим чрезвычайного положения до 15 декабря и закрыл въезд для граждан России. За меру проголосовали 68 депутатов, 26 воздержались и пятеро высказались против. Теперь россияне не могут попасть в Литву, даже если у них есть действующая шенгенская виза.

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