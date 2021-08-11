Захарова оценила применение слезоточивого газа к демонстрантам в Литве. Видео

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала в Telegram применение литовскими властями слезоточивого газа к демонстрантам, заблокировавшим здание сейма (парламента) в Вильнюсе. Она напомнила, что в начале года президент республики Гитанас Науседа сравнил жесткое подавление протестов в России с эпохой Сталина.

Сегодня в Facebook политик обратился к участникам акции протеста против ограничения права невакцинированных граждан.

«Демократия — не анархия, а свобода протестовать не является свободой применять насилие. Призываю цивилизованно позволить депутатам Сейма покинуть здание», — сказано в обращении.

В результате столкновений с полицией Вильнюса есть пострадавшие.

«Куда вдруг девается вся эта демократическая отдушка и либеральный флер у западных партнеров и их сателлитов, когда дело доходит до управления внутренней ситуацией и подавления протестов у себя дома?» — поинтересовалась Захарова.

Протесты перед сеймом начались с самого утра. Собравшиеся потребовали его роспуска. Они скандировали: «Сейм — вон!», «Позор, позор». По оценкам полиции, о которых сообщило национальное радио LRT, в акции участвуют около 4,5 тысячи человек.

Митингующие заблокировали в здании сейма парламентариев. Полиция попыталась их оттеснить. В ответ в них полетели камни, палки и бутылки. Полицейские применили слезоточивый газ. Во внутренний двор сейма вошли специальные штурмовые машины.

К зданию парламенты прибыли пять бригад Службы общественной безопасности. Митингующие забросали их камнями и выпустили сигнальную ракету.

В апреле стало известно, что в Литве была обнаружена новая мутация коронавиурса. Ранее неизвестным штаммом E484 заразились 35 человек.