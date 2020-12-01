В Литве убьют 40 тысяч норок из-за вспышки коронавируса

На литовской ферме Danmink от коронавируса погибли более 1,2 тысячи норок. Фермеры решили умертвить всех норок, чтобы остановить дальнейшее распространение болезни.

Как сообщает литовское новостное издание BNS, уничтожат около 40 тысяч норок из 59 тысяч. Остальных сохранят для разведения в будущем. Для того чтобы фермеры получили компенсацию за убитых животных, в районе, где произошла вспышка, объявили режим ЧС. Коронавирус нашли у четырех работников фермы, еще несколько сотрудников находятся на карантине.

Это не первый случай вспышки коронавируса на литовской звероферме. В конце ноября в Радвилишкском районе у двоих сотрудников был обнаружен коронавирус. На ферме уничтожили 50 тысяч норок 27 ноября, но не из-за коронавируса, а из-за достижения зверьками определенного возраста.

В Дании умертвили более 10 миллионов норок из-за коронавируса. Однако около сотни животных удалось сбежать.