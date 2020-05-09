В Латвии состоится онлайн-празднование 75-й годовщины Победы

На фоне пандемии коронавирусной инфекции празднования по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне пройдут в Латвии в виртуальном формате и в социальных сетях. Традиционные мероприятия около памятника советским воинам в Риге были отменены.

Как сообщила общественная организация «9мая.лв», 9 мая в Facebook и на YouTube состоится праздничная трансляция. Будут показаны концерты прошлых лет, видеосюжеты, специально записанные к годовщине, поздравления от звезд кино, театра и музыки.

Ровно в 22:00 мск память павших почтят минутой молчания.

В российской дипмиссии сообщили ТАСС, что 9 мая посол России в Латвии Евгений Лукьянов вместе с военным атташе Русланом Ушаковым с соблюдением всех мер безопасности 9 мая возложат цветы к памятнику освободителям Риги. В индивидуальном порядке посетят памятник и возложат цветы послы Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, а также жители Латвии.

В Европе 75-ю годовщину победы над фашизмом отметили 8 мая. Из-за пандемии коронавируса в большинство стран были проведены закрытые церемонии для ветеранов, лидеры государств в индивидуальном порядке возложили цветы к мемориалам жертв войны.