Крымский парламентарий предрек Зеленскому тюрьму в будущем | 360°

Мир 16 сентября 2022, 10:01 Поделиться Telegram

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Viber Крымский парламентарий предрек Зеленскому тюрьму в будущем Глава парламента Крыма Константинов: президента Украины Зеленского ждет тюрьма РИА «Новости»

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Глава крымского парламента Владимир Константинов высказал мнение, что действия украинского президента Владимира Зеленского являются преступными. Константинов выразил уверенность, что Зеленского ждет тюрьма.

«Зеленский продолжает преступную политику на Украине. Это все можно квалифицировать как серьезное уголовное преступление, направленное на уничтожение украинского народа. Ему придется ответить за все слова и поступки. Его будущее только в тюремной камере», — сказал РИА «Новости» Константинов.

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Недавно украинский президент заявил, что в данный момент не готов вести переговоры с Россией. При этом Зеленский уточнил, что Украине в любом случае придется считаться с соседством с РФ.

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Россия 24 февраля начала специальную операцию на Украине. Российский президент Владимир Путин заявил, что необходимо защитить жителей Донбасса, которые более восьми лет подвергаются издевательствам и геноциду. По его словам, также необходимо провести демилитаризацию и денацификацию соседней страны.

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