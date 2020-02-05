В Крыму согласились с позицией Помпео по полуострову

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Крым для Украины потерян. На полуострове согласились с высказыванием американского политика и назвали его проявлением здравого смысла со стороны Вашингтона.

Сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец признался в беседе с РИА «Новости», что чуть ли не впервые согласен с Помпео.

«Тот редкий случай, когда я полностью согласен с господином Помпео. Крым окончательно и бесповоротно вернулся домой», — подчеркнул Чегринец.

По его словам, в 2014 году закончились «десятилетия украинской оккупации полуострова». При этом США медленно, но верно занимают по крымскому вопросу здравомыслящую позицию. Теперь нужно юридически признать российский статус полуострова, заключил политик.

«Дело за малым — не только де-факто, но и де-юре признать российский статус полуострова», — сказал он.

Майк Помпео прибыл 31 января на Украину с дипломатическим визитом. О потерянном Крыме госсекретарь США заявил на одной из встреч в Киеве.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал российским регионом. За воссоединение с Россией выступили 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя.