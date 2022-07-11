В Крыму посчитали, что воссоединение юга Украины с Россией уже предрешено

То, что освобожденные регионы юга Украины присоединятся к России, уже ясно. Попытки украинской власти помешать этому обречены на провал. Такое заявление сделал советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.

«Киевский режим начал политику террора, блокад и вбросов в отношении мирного населения освобожденных территорий. Официальные спикеры Киева пугают контрнаступлением и призывают уехать, так как осознают, что референдум в Запорожской и Херсонской областях неизбежен и будет обязательно проведен. Воссоединение этих исторически русских земель с Россией предрешено, и попытки киевского режима этому помешать обречены на провал», — сказал Крючков РИА «Новости».

Он выразил мнение, что освобожденные регионы, как Крым, станут полноправными субъектами России.

«Крым был, есть и будет российским. Навсегда. Запорожье с Херсоном уже ждут в большой и дружной российской семье», — подчеркнул советник главы Крыма.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников рассказал в интервью британской газете The Times, что украинский президент Владимир Зеленский отдал военным приказ освободить южную территорию страны. Якобы для этого собираются «миллионные боевые силы, оснащенные западным оружием».

Российские военные в ходе спецоперации взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и Херсонскую область на юге Украины. Там сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских радиостанций и телеканалов, введен в оборот рубль.