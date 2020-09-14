В Крыму ответили на непризнание ЕС выборов на полуострове

Россию не волнует решение Евросоюза по результатам выборов в Крыму. Это исключительно внутреннее дело РФ. Об этом во время беседы с «360» заявил сенатор Сергей Цеков.

«Не волнует признание или непризнание Евросоюзом выборов в Крыму. Это исключительно наше внутреннее дело. <…> По-моему, болезнь уже настолько поразила сообщество американское и европейское, что они очень жестко выступают против вмешательства в их выборы, <…> а при этом сами постоянно вмешиваются в выборные процессы [в других странах]», — поделился своими мыслями Цеков.

Собеседник напомнил, что в Крыму прошли выборы депутатов государственного совета, местных советов и главы Севастополя. Жителей региона абсолютно не волнует мнение ЕС по этому поводу.

«Для нас (крымчан — прим. ред.) самым главным является признание Россией, что мы являемся частью России», — подытожил Цеков.

Ранее Европейский союз не признал результаты выборов в Крыму 13 сентября, так как считает полуостров украинской территорией. В минувшее воскресенье в России состоялся единый день голосования. Россияне выбирали губернаторов и депутатов.