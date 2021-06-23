В Крыму назвали сумасшествием предложение Гордона выдворять россиян

Украинский журналист Дмитрий Гордон — самолюбивый и тщеславный человек. Вершить судьбы жителей Крыма у него не получится. Такое заявление сделал глава Общественной палаты региона Александр Форманчук.

«Налицо проявление сумасшествия и мании величия. Все это иллюзии не в меру самолюбивого и тщеславного человека. Если он решил, что может вершить судьбы крымчан, то он ошибается. Россия ни при каких обстоятельствах никому не собирается угождать и кому-то возвращать Крым. Крым был, есть и будет российским», — приводит РИА «Новости» слова Форманчука.

Общественник добавил, что когда-то считал Гордона талантливым и объективным. По словам Форманчука, сейчас украинский журналист «игнорирует реальность».

Ранее Гордон в телеэфире заявил, что когда Украина вернет Крым, то переехавших на полуостров россиян выдворят, а их недвижимость заберут по закону. Он заявил, что ему жалко только украинцев, которые пережили недавнее наводнение в российском регионе. По словам Гордона, «в Крым из России позавозили многих».