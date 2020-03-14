    14 марта 2020, 13:09

    В Крыму назвали единственное смешное правило, по которому включат гимн Украины

    Дарья Морозова

    Гимн Украины в Крыму может исполнен только при одном условии — если экс-глава МИД Павел Климкин, который очень этого хотел, займет призовое место на спортивном мероприятии и окажется на пьедестале, заявила глава украинской общины крымского региона Анастасия Гридчина. Об этом сообщило РИА «Новости».

    Гридчина уточнила, что вряд ли победоносным для Климкина станет шахматный турнир «в силу его интеллектуальных способностей». А вот другой вид спорта — почему бы и нет.

    Ранее, Павел Климкин заявил, что представители Киева исполнят украинский гимн в Донецке и Луганске, когда гражданская война закончится. Он подчеркнул, что украинцы выступают против войны, в которой гибнут люди.

    «Гимн Украины Климкин будет петь на территории украинского Генконсульства в Крыму — готовы рассмотреть заявку в кратчайшие сроки», — ответила на такое заявление официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Стало известно, что итальянцы, находящиеся на карантине из-за коронавируса, выходят на балконы, чтобы спеть вместе со своими соседями популярные песни. Они говорят, что сохраняют таким способом свой оптимистичный настрой и не видят смысла унывать.