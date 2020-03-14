В Крыму назвали единственное смешное правило, по которому включат гимн Украины

Гридчина уточнила, что вряд ли победоносным для Климкина станет шахматный турнир «в силу его интеллектуальных способностей». А вот другой вид спорта — почему бы и нет.

Ранее, Павел Климкин заявил, что представители Киева исполнят украинский гимн в Донецке и Луганске, когда гражданская война закончится. Он подчеркнул, что украинцы выступают против войны, в которой гибнут люди.

«Гимн Украины Климкин будет петь на территории украинского Генконсульства в Крыму — готовы рассмотреть заявку в кратчайшие сроки», — ответила на такое заявление официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Стало известно, что итальянцы, находящиеся на карантине из-за коронавируса, выходят на балконы, чтобы спеть вместе со своими соседями популярные песни. Они говорят, что сохраняют таким способом свой оптимистичный настрой и не видят смысла унывать.