В крымском музее рассказали, как вернуть «скифское золото»

Директор Центрального музея Тавриды Андрей Мальгин заявил, что вернуть «скифское золото» в Крым все же возможно. Об этом сообщила «Газета.ru».

Эксперт подчеркнул, что решение об изъятии золота на Украину является апелляционным. По этой причине воздействовать на ситуацию стало тяжелее. Однако, по его словам, в голландском законодательстве все еще существуют лазейки.

«Тем не менее в голландском законодательстве есть лазейки, позволяющие предпринимать кассационные действия. Наши юристы подскажут, как действовать в данной ситуации», — заявил Мальгин.