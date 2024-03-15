15 марта 2024, 14:20
В Кремле увидели желание Франции повысить свою вовлеченность в конфликт на Украине
Песков: Франция втянута в конфликт на Украине и не прочь повысить вовлеченность
Заявления, которые делает президент Франции Эммануэль Макрон, говорят о том, что эта страна совсем не прочь повысить степень своей вовлеченности в украинский конфликт. Такое мнение выразил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщил РБК.
«То, что Россия — противник для Франции, да, это очевидно, собственно, потому что Франция уже втянута в войну на Украине», — указал пресс-секретарь президента Владимира Путина, подчеркнув, что эта европейская страна косвенно принимает участие в конфликте.
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Говоря о словах Макрона, официальный представитель Кремля выразил уверенность, что Франция, вероятно, хочет увеличить степень своей вовлеченности в ситуацию.
Накануне, 14 марта, французский лидер, рассуждая о вероятности отправки на Украину западных войск, сообщил, что страна никогда не возьмет на себя инициативу в конфликте и не будет «проводить наступление».
Вместе с тем он подчеркнул, что при победе России европейская безопасность окажется под угрозой. Этого, по его словам, допустить нельзя. Также Макрон добавил, что считает российские власти противником.
Дмитрий Песков
Эммануэль Макрон
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