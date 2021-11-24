В Кремле увидели основания в заявлении главы Совбеза о возможном бегстве с Украины миллионов людей

Секретарь Совбеза Николай Патрушев обладает широкой информацией о том, что происходит на Украине. Его предположение о возможном бегстве миллионов украинцев из страны под давлением Запада вполне аргументировано. Так оценил слова Патрушева пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Это точка зрения руководителя Совбеза, который обладает очень широким комплексом информации. <…> И вот он высказывает свою точку зрения, которая явно не является точкой зрения, которая ни на что не опирается. Это аргументированная точка зрения», — приводит ТАСС слова руководителя кремлевской пресс-службы.

Песков напомнил, что ведомство, которое возглавляет Патрушев, занимается анализом информации об обстановке в мире и моделирует различные сценарии развития.

Ранее Николай Патрушев заявил, что на фоне бесправия и нищеты общества и разрушения Западом экономики Украины миллионы жителей страны могут отправиться на поиск приюта в других странах. Он отметил, что на Украине «в любой момент может полыхнуть».