В Кремле сравнили диалог России и ЕС с танго

Контакт Москвы и Брюсселя полезен и необходим. Диалог с Западом ценен для России, однако «в одиночку танго танцевать не получается». Такой метафорой проиллюстрировал нынешние отношения РФ и ЕС пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«В Кремле видят необходимость и полезность этого диалога. И в Кремле всегда последовательно выступали за возобновление и продолжение этого конструктивного диалога, основанного на взаимном уважении. Но, как это ни банально, в одиночку танго танцевать не получается», — приводит РИА «Новости» слова Пескова.

Накануне министр иностранных дел России Сергей Лавров предупредил, что Москва может прекратить диалог с Европейским союзом, если Запад не будет поддерживать взаимное уважение в дипломатических отношениях.

Глава дипломатического ведомства напомнил, что ЕС ведет себя неподобающим образом в ситуации с Алексеем Навальным: на заседании Совета Евросоюза использовали нравоучительную риторику в отношении России. В ЕС считают, что геополитического партнерства с нынешней российской властью не достичь.