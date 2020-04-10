«Мы предпочли бы видеть памятник восстановленным». В Кремле прокомментировали снос монумента маршалу Коневу

«Мы не приемлем эти действия, мы сожалеем в этой связи, и мы, конечно, предпочли бы видеть этот памятник восстановленным — или на чешской земле, жители которой, по нашему убеждению, должны быть благодарны этому человеку, или, если это потребуется, на русской земле», — сказал представитель Кремля.

Песков рассказал, что власти нашей страны на разных уровнях всегда выражали непонимание и возмущение по вопросу демонтажа памятников советским воинам в Европе. В Кремле надеются, что Чехия пересмотрит позицию по сносу памятника в ближайшее время.

Раскритиковал позицию Чехии и член Совета Федерации Константин Косачев. Он назвал снос памятника безобразным и отвратительным поступком, который заслуживает политического осуждения. На снесенный памятник известному маршалу отреагировала и его дочь. По ее мнению, демонтаж — это не только расправа над монументом, но и попытка уничтожить память о войне и переписать ее итоги.

Накануне Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Осквернение символов воинской славы России, совершенных публично».

Монумент маршалу Коневу сняли с постамента в начале апреля. Власти Чехии заявили, что разместят его в еще не открытом Музее ХХ века. При этом в МИД этой страны уверены, что перемещение памятника не нарушает никаких международных договоров.