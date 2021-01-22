В Кремле поприветствовали желание США продлить СНВ-3

Соединенные Штаты проявили политическую волю своей готовностью продлить СНВ-3. Однако все детали их предложения по договору еще предстоит изучить. Об этом заявил глава кремлевской пресс-службы Дмитрий Песков.

«Безусловно, мы можем только приветствовать саму политическую волю на продление этого документа, но все зависит от деталей этого предложения, которые, конечно, я еще пока не готов никак комментировать — их еще предстоит изучить», — приводит РИА «Новости» слова Пескова.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что Вашингтон намерен продлить Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений между Россией и США (СНВ-3) на максимально возможный срок — пять лет. Она отметила особую важность продления этого соглашения на фоне напряженных отношений между странами.

На этой неделе о необходимости продлить СНВ-3 рассказал первый президент СССР Михаил Горбачев. По его словам, нужно идти дальше этого договора: вести диалог и принимать дополнительные решения о безопасности, так как появились новые виды оружия и началась гонка вооружений.