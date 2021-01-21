В Кремле ответили на вопрос о встрече Путина и Байдена

Вопрос о встрече президентов Владимира Путина и Джо Байдена пока неактуален из-за пандемии коронавируса и отсутствия предпосылок. Об этом заявил глава кремлевской пресс-службы Дмитрий Песков.

«Пока таких обсуждений (о возможной встрече Путина и Байдена — прим. ред.) не ведется. <…> Должны какие-то предпосылки быть перед тем, как мы сможем говорить о каких-то перспективах потенциальной встречи», — приводит ТАСС слова Пескова.

Пресс-секретарь президента России отметил, что очное международное общение сейчас существенно заморожено в связи с эпидемической ситуацией.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что у Байдена сейчас нет в планах даже телефонного разговора с главой Российского государства. По ее словам, новый президент Соединенных Штатов собирается прежде всего созвониться с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

20 января демократ Джо Байден стал 46-м президентом США. Он победил на выборах Дональда Трампа, который категорически не согласился с их итогами и потребовал пересчета голосов в некоторых штатах.