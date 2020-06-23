В Кремле ответили на слова о намеренном опоздании Трампа на встречу с Путиным

Мировая общественность обсуждает только что вышедшую книгу экс-помощника президента США Джона Болтона. В мемуарах он написал, что Дональд Трамп специально опоздал на встречу с Владимиром Путиным в Хельсинки в 2018 году. Это высказывание прокомментировал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Трамп специально опоздал на встречу с президентом [России] в Хельсинки? Ну, тут трудно сказать, я сейчас детали не припомню, но там особо президент никого не ожидал, я уж не знаю, как специально опаздывал Трамп», — заявил Песков. Его процитировал ТАСС.

По словам представителя Кремля, протокольная служба президента РФ работает безупречно. Более того, Путин никогда никого не ждет на международных встречах.

Книга Болтона получила название «Комната, где это произошло: мемуары из Белого дома». В ней экс-советник главы Белого дома заявил, что Трамп никогда не высказывал при нем свое мнение о Путине.

Сам автор мемуаров тоже не интересовался этим вопросом. Он боялся того, что может услышать. Однако ему не понравился момент, когда его начальник поздравил главу Российского государства с переизбранием.

Саммит в Хельсинки был первой полноформатной встречей Трампа и Путина. На переговорах лидеры обсудили двусторонние отношения и важные международные вопросы.