В Кремле оценили список помилованных Трампом

Дональд Трамп перед тем как покинуть пост президента США помиловал 73 человека. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле предпочли бы увидеть в этом списке имена соотечественников Константина Ярошенко и Виктора Бута.

«Конечно, мы предпочли бы, чтобы их права были соблюдены, чтобы эти граждане были освобождены», — приводит РИА «Новости» слова Пескова.

20 января Трамп помиловал 73 человека перед уходом из Белого дома. В этот список попали его бывший советник Стивен Бэннон, политический консультант Пол Эриксон, связанный с делом россиянки Марии Бутиной, рэперы Лил Уэйн и Кодак Блэк, один из бывших спонсоров Республиканской партии, Эллиот Бройди.

Среди помилованных не оказалось его самого, членов его семьи, Эдварда Сноудена и Джулиана Ассанжа.

20 января в Вашингтоне пройдет инаугурация нового президента Соединенных Штатов Джо Байдена. Трамп уедет из столицы до мероприятия в свое поместье во Флориде.