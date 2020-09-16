В Кремле оценили необходимость гарантий безопасности Лукашенко у себя на родине

Александр Лукашенко — легитимный президент Белоруссии, поэтому он не нуждается в гарантиях безопасности в своей стране. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Не думаю, что он нуждается в каких-то гарантиях безопасности у себя в стране. А в остальном это все внутреннее дело Белоруссии», — отметил Песков и подчеркнул, что Лукашенко — законный президент республики. Слова представителя Кремля приводит ТАСС.

Ранее экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что Лукашенко «гарантируют безопасность, если он «мирно и по-человечески» оставит пост руководителя Белорусского государства. В Кремле эти слова Тихановской комментировать не стали.

Соперница Лукашенко на выборах президента Белоруссии Тихановская заручилась поддержкой 10,1% избирателей. Действующий лидер республики получил 80,1% голосов. После сообщения ЦИК о победе Лукашенко в стране начались массовые протесты и стычки с силовиками. Белорусская оппозиция создала координационный совет. По этому факту в республике завели уголовное дело.